Hóquei em Patins - Torneio de Encerramento

O Clube Académico de Bragança entrou a vencer no Torneio de Encerramento do Campeonato Distrital de Hóquei em Patins sub-15 da Associação de Patinagem do Porto.

Os brigantinos somaram um triunfo caseiro por 6-5 frente ao CD Póvoa com golos de Francisco Ribeiro, Eduardo Camões, que bisou, e um hat-trick de Kiko.

Em sub-17, o CAB derrotou o GDC Fânzeres por 6-4 na segunda jornada do Torneio de Encerramento. Destaque para Afonso a mostrar serviço com quatro golos. Nuo e Alex também marcaram.

Quanto aos sub-13 sofreram uma derrota na jornada inaugural do Torneio de Encerramento, 2-6 com o HC Marco. Diogo Afonso e Rodrigo Ferreira marcaram para o CAB.

Foto de CA Bragança