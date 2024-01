Hotéis e alojamentos locais da região esgotaram a lotação na Passagem de Ano

Com o Natal e a Passagem de Ano, as reservas nos hotéis na região de Trás-os- -Montes têm-se afirmado como um importante destino desta época, havendo hotéis que, dias antes da chegada do novo ano, já tinham lotação esgotada. Assim, os hotéis e alojamentos locais da região prepararam-se para testemunhar um êxodo de turistas ávidos por vivenciar a magia da transição do ano, num ambiente puro e genuíno. Um dos primeiros alojamentos a esgotar foi o Casal de Palácios, na localidade de São Julião de Palácios, em Bragança. Segundo Rui Ferreira, proprietário do local, “não há propriamente um programa de Passagem de Ano”, além do habitual jantar. No entanto, como uma espécie de tradição, um grupo de amigos junta-se há vários anos para viverem o início do novo ano naquela aldeia no coração do concelho de Bragança. “Há sete anos que estes casais de amigos ficam no nosso alojamento. Trazem os filhos, os netos e amigos dos amigos para uma noite de festa”. Para aqueles que procuram um alojamento que alia o melhor da região ao conforto de uma casa arquitectonicamente bem pensada, para ser o local ideal para “as pessoas desligarem, com conforto e algum requinte”, vai até ao Ribeira House, em Mirandela. Contactados horas antes do dia 31 de Dezembro, Raquel, a porta-voz daquele alojamento, garantiu ao jornal Nordeste que “estavam cheiíssimos”. “Para esta Passagem de Ano recebemos cerca de 40 pessoas. Entre pais e crianças que escolheram o Ribeira House para este dia especial”, disse. Para os proprietários daquele espaço no coração de Mirandela, as pessoas procuram o Ribeira House por se tratar de “um espaço acolhedor e calmo, onde é possível relaxar e desfrutar numa Passagem de Ano”. Seguindo novamente para Bragança, num registo de hotel diferente, que se destaca como um dos maiores e mais exclusivos estabelecimentos do Norte de Portugal, o São Lázaro, na noite do dia 31 de Dezembro para 1 de Janeiro estava também esgotado. “Estamos completamente cheios, mesmo sem programa de Passagem de Ano. Foi um bom ano a nível de reservas”, rematou Marcel Silveira, proprietário do Hotel São Lázaro.

Restaurantes com cada vez mais procura na quadra festiva

Enquanto o relógio se preparava para marcar a viragem do ano, os restaurantes da região preparavam-se para receber uma noite de celebração, sabor e tradição. No entanto, o cenário gastronómico de Trás-os-Montes, encontrava-se com as reservas esgotadas, num reflexo do desejo dos visitantes em desfrutar dos sabores autênticos nesta Passagem de Ano. Em Mirandela e Bragança, dois restaurantes responderam “esgotado”, quando mais uma mesa se tentava preencher para a chegada de 2024. Paulo Correia, proprietário do restaurante Távora, optou por reservar uma quinta para servir as iguarias tradicionais da quadra, como os mariscos, o leitão, o bacalhau ou a vitela, brindando a noite com a tradicional champanhe. “São pessoas da região e de fora da região. Este ano optamos por servir os nossos pratos numa quinta e correu muito bem”, disse o responsável. Para quem procura uma Passagem de Ano num ambiente mais confortável, acolhedor e intimista rumou até Bragança, para o restaurante O Javali. Flávio Gonçalves, o proprietário, contava que, ao contrário dos anos anteriores, “este ano preencheu todos os lugares para a noite de Passagem de Ano com muita antecedência”. “Logo no dia 27 de Dezembro já tínhamos os lugares todos reservados para esta noite de Passagem de Ano, nunca pensei que isto acontecesse. Correu muito bem e não podíamos pedir melhor”, disse. O empresário Flávio Gonçalves conta que, quem os procura para aquela data, “são essencialmente pessoas da região”. “Quem nos procura já nos conhece, mas hoje, dia 31 de Dezembro, vemos muitos turistas a passarem aqui à porta e já nos perguntaram se ainda tínhamos reservas”, concluiu.