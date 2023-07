HRA Combustíveis vence Maratona de Futsal “Bola na Bila”

Jogos de qualidade e grande espectáculo de futsal, assim foi a segunda edição da Maratona de Futsal “Bola na Bila”, organizada pelo Grupo Desportivo Torre Dona Chama no passado fim-de-semana.

A HRA Combustíveis, que contava com nomes bem conhecidos do panorama nacional do futsal, como Fábio Lima, Ruan Silvestre e Coelho, venceu a edição deste ano, após prolongamento, ao derrotar a equipa Chama Táxi/Fidere Condomínios por 4-3.

O último lugar no pódio, o terceiro, foi para a formação Táxi Pires/Milan B.

A nível individual, Diogo Rodrigues (Chama Táxi/ Fidere Condomínios) levou para casa o prémio de melhor jogador da maratona e Bruno Fernandes (Chama Táxi/ Fidere Condomínios) o de melhor guarda-redes.

Na segunda edição da Maratona de Futsal “Bola na Bila” participaram 15 equipas, cerca de 200 atletas e realizaram-se 32 jogos. A competição começou no sábado, às 11h00, e terminou no domingo.

Foto de GD Torre Dona Chama