Hugo Ribeiro confirmado para a Travessia do Rio Tua em Mirandela

Realiza-se no próximo dia 1 de Outubro, a décima segunda Travessia do Rio Tua, em Mirandela. A competição de natação pontua para o Campeonato Nacional de Águas Abertas e vai ter início às 10h00 com provas de divulgação, nos 400 e 1500 metros. E com uma prova pontuável, com a extensão de 3000 metros.

A Travessia do Rio Tua já tem a confirmação do nadador Hugo Ribeiro, do Leixões Sport Club. O atleta, natural de Matosinhos, foi o vencedor do circuito nacional de Águas Abertas 2022, é recordista de vitórias no Tua e conta com vários triunfos em provas nacionais e internacionais.

A prova mais recente do Campeonato de Águas Abertas foi a Douro Bridges Porto & Gaia Open Water, realizada no domingo, no Rio Douro. Os vencedores foram Tiago Campos e Malfada Rosa, do Clube de Natação de Rio Maior, que triunfaram pelo segundo ano consecutivo.

A Travessia do Rio Tua é a 15ª prova do calendário do Campeonato de Águas Abertas. A competição iniciou a jornada no Madeira Island Ultra Swim, em Porto Santo e termina a 8 de Outubro com a Travessia dos Templários, na Praia Fluvial de Vila Nova.

A iniciativa é organizada pela Associação Regional de Natação do Nordeste (ARNN), Federação Portuguesa de Natação (FPN) e pelo Município de Mirandela.