Hugo Ribeiro e Marta Aguilar vencem Travessia do Rio Tua

Mirandela recebeu, este domingo, o Circuito Nacional de Águas Abertas. A 12.ª edição da Travessia do Rio Tua contou com 85 nadadores de vários clubes nacionais.

Hugo Ribeiro, atleta do Leixões, venceu em masculinos e Marta Aguilar, do Clube Náutico Académico, triunfou em femininos na distância de 3000 metros.

Hugo Ribeiro concluiu a prova em 35m21s e conquistou a quinta vitória na cidade do Tua. Foi um triunfo tranquilo para o nadador, que está muito perto de revalidar o título nacional. “Este ano, estava bastante bem preparado, consegui pôr o meu ritmo, e acabou por ser, não digo fácil, mas acabou por ser mais tranquilo”, referiu em entrevista à Rádio Terra Quente.

No sector feminino, Marta Aguilar terminou a competição em 37m29s e venceu pela primeira vez em Trás-os-Montes. “Já tinha feito este percurso no Rio Mondego, porque ele é muito equivalente, mas aqui nunca tinha vindo, foi a primeira vez e foi muito bom vencer”.

Este ano, a prova bateu o recorde de participantes, participaram 85 nadadores. Um número muito positivo, na opinião de Pedro Viana, director técnico da Associação Regional de Natação do Nordeste. “Foi o ano em que tivemos mais gente a participar na prova, temos 85 participantes, tivemos ali uma quebra no pós-covid, como é normal em todo lado, e agora acho que até superamos os números que tínhamos antigamente. Foi a melhor de sempre esta edição”, afirmou.

A Travessia do Rio Tua foi a 15ª prova do calendário do Campeonato de Águas Abertas. A competição termina no próximo domingo, dia 8 de Outubro com a Travessia dos Templários, na Praia Fluvial de Vila Nova.

A iniciativa foi organizada pela Associação Regional de Natação do Nordeste (ARNN), Federação Portuguesa de Natação (FPN) e pelo Município de Mirandela.

Foto de Município de Mirandela