I Congresso Terras de Cavaleiros reúne especialistas nacionais e internacionais em Macedo de Cavaleiros

O I congresso Terras de Cavaleiros, que se vai realizar em Macedo de Cavaleiros já no próximo fim de semana, é especialmente dirigido a empresários, técnicos e estudantes das áreas do turismo, geologia ou biologia, mas também a autarcas e profissionais das mais diversas áreas, que serão desafiados, durante os dois de dias em que irão decorrer os trabalhos, a debater a necessidade de humanizar o turismo, a fazer um levantamento de necessidades e a encontrar as soluções e as respostas adequadas para as questões levantadas.