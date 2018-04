I Volta ao Nordeste vai para a estrada dias 21 e 22 de Abril

É já nos dias 21 e 22 de Abril que vai para a estrada a I Volta ao Nordeste. Trata-se de uma competição inédita no distrito de Bragança organizada pela Associação de Ciclismo (ACB) em parceria com seis municípios.

São esperados 150 ciclistas nas categorias de Masters, Elites e Sub-23 amadores. Os corredores participam por equipas (que podem ser no mínimo 5 e no máximo 12), com excepção do contra-relógio que é individual, cada equipa terá o máximo de oito ciclistas.