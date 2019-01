II Volta ao Nordeste começa em Mogadouro a 25 de Abril

Já abriram as inscrições para a segunda edição da II Volta ao Nordeste da Associação de Ciclismo de Bragança (ACB).

A prova começa no dia 25 de Abril em Mogadouro e termina no dia 28 na cidade de Bragança.

Este ano a fasquia está elevada já que a organização passou a competição de dois para quatro dias a pedalar.

O objectivo é “trazer mais participantes”, como frisou Miguel Monteiro, presidente da ACB, e levar o ciclismo aos vários pontos do distrito, contando para isso com a parceria de vários municípios.

A Bragança, Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo, Mogadouro e Vimioso juntam-se Mirandela, Vinhais e a localidade espanhola de Fermoselle. “Houve uma adesão significativa das autarquias. Praticamente todos os municípios mostraram-se interessados em receber a prova”, destacou.

O limite de participantes é de 150 ciclistas pois “mais envolvia mais custos em termos de policiamento” e, segundo Miguel Monteiro, a segunda edição vai contar com “uma equipa dos Açores”.

A Volta ao Nordeste vai contar, no total, com cerca de 300 km. A primeira etapa, marcada para o dia 25 de Abril, começa em Mogadouro e termina em Miranda do Douro. No dia seguinte, dia 26, os ciclistas regressam a Mogadouro para um contrarrelógio individual, de 7 km. Na segunda etapa, no dia 27, a estirada começa em Vimioso e termina em Alfândega da Fé. O último de prova (dia 28) vai ligar Mirandela à cidade de Bragança.

Entretanto, no domingo, dia 13, a ACB realiza a Gala de Entrega de Prémios, relativos à última temporada desportiva. A cerimónia está marcada as 16h00, em Bragança, no Auditório Paulo Quintela.