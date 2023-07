Inês Castro/ Beatriz Pinheiro e Roberto Reis/Marcus Borlini vencem em Freixo de Espada à Cinta

A dupla Inês Castro/Beatriz Pinheiro, em femininos, e Roberto Reis/Marcus Borlini, em masculinos, venceram, esta tarde, a quarta etapa do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia, realizada na Praia Fluvial da Congida, em Freixo de Espada à Cinta.

A competição, que se realizou pelo segundo ano consecutivo no sul do distrito de Bragança, começou na sexta-feira e terminou hoje, contou com 20 duplas masculinas e 13 femininas.

Em femininos, Inês Castro e Beatriz Pinheiros, actuais campeãs nacionais, derrotaram na final as irmãs Carolina e Mariana Maia por 2-0, com os parciais de 21-13 e 21-17.

Em masculinos, Roberto Reis e Marcus Borlini, que lideram o ranking, venceram no derradeiro jogo a dupla Gabriel Cardoso/Everson Santos por 2-0 e os parciais de 21-14 e 21-13.

O Campeonato Nacional de Voleibol de Praia segue para Ovar, de 4 a 6 de Agosto, e termina, com a grande final, na Praia da Rocha, em Portimão, de 11 a 13 de Agosto.

Foto de FPV