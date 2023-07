Inês Vale e Filipa Pires alcançam terceiro lugar na Final do Encontro Nacional de Voleibol ao ar livre

A dupla do Clube Académico de Bragança (CAB) participou, este sábado, na final do Encontro Nacional de Voleibol ao ar livre, em Viana do Castelo, Cidade Europeia do Desporto 2023.

Inês Vale e Filipa Pires competiram em juvenis femininos e pelo terceiro ano consecutivo alcançara um lugar no pódio.

O CAB fez-se representar ainda em juniores femininos com a dupla Ana Rio/Ariana Anes, que competiu num escalão acima. “O resultado não foi uma vitória mas quero realçar aquilo que é trabalhar e jogar num escalão acima da idade das atletas”, disse Pedro Jacinto, técnico do CAB.

O nível competitivo do torneio “tem subido de ano para ano”, destacou o treinador. “Esta foi uma boa forma de terminarmos a época em termos de competições da federação. Agora é preparar o AMB”.

A 10.ª edição do AMB Volleyball Cup, em Espinho, começa já na próxima quarta-feira, dia 5, e termina no dia 10 de Julho. O torneio reúne 532 equipas de 121 clubes.

Foto de CAB