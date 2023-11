Inovação: a chave “fundamental” para o sucesso das empresas

“Sem inovação e sem capacidade de inovação as empresas hoje em dia não conseguem estar nos mercados”. A conclusão é do presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Orlando Rodrigues, mas parece ser comum aos empresários da região. Em Bragança, são cada vez mais as empresas que estão apostar na inovação e na mão-de-obra qualificada, para conseguirem crescer, e o politécnico é um dos grandes motores para isso acontecer. Através da “capacidade científica e tecnológica” e dos alunos que formam, o IPB procura “gerar um ecossistema de inovação e empreendedor que sustentadamente crie emprego mais qualificado na região”. Desta forma, através dos seus centros de investigação tentam resolver “grandes problemas” do território, como o cancro do castanheiro. Também desenvolve parcerias com as empresas, fornecendo estágios aos alunos. No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, abriu agora 60 estágios, de um ano, para os estudantes trabalharem nas empresas em projectos de inovação. “É mais enriquecedor formar os nossos alunos tendo ligação próxima às empresas, aos desafios, aos problemas, que o mundo real do trabalho coloca. Isso permite que os nossos alunos tenham maior empregabilidade e que as empresas também gostem de trabalhar com eles”, realçou Orlando Rodrigues. O Instituto Politécnico tem ainda um Programa de Promoção do Empreendedorismo para os alunos, com “formação e acompanhamento, apoiando as ideias empreendedoras dos alunos”, e que já levou à criação de várias start up´s em Bragança. O presidente do IPB não tem dúvidas de que a inovação é a “chave” para o sucesso das empresas, numa era em que a evolução tecnológica acontece muito depressa, assim como as alterações nos mercados, levando as empresas a adaptarem-se para conseguirem “singrar”. “Temos cada vez mais empresas tecnológicas a nascer e mais empresas da região a desenvolver sectores e actividades muito competitivas que têm liderança nacional e mundial. Na nossa perspectiva, conhecendo as nossas empresas e os nossos empresários, claramente está a haver uma evolução muito favorável no nível tecnológico que as empresas têm e no seu grau de inovação”, vincou Orlando Rodrigues.

Inovação aliada à mão-de-obra qualificada

A empresa Wisekey é um dos exemplos de inovação. Foi criada em 2015 e mais do que um escritório de contabilidade, são gestores de projectos, dando informação, definindo estratégias e identificando oportunidades aos seus clientes. Sentem-se “como um peixe na água” no que toca ajudar as empresas a canalizar fundos comunitários, assumindo uma posição “agressiva” na identificação de oportunidades. E os resultados são notórios. A empresa tem crescido a olhos vistos. E se o arranque começou com quatro pessoas, neste momento são já 21. Têm clientes por todo o país e até pelo mundo. O distrito de Bragança representa apenas 30% do seu trabalho. Mas é um “orgulho” poder trabalhar a partir da terra e mostrar que Bragança pode ser “o centro do mundo”. O segredo está na inovação e na competitividade que isso lhes traz. Disso tem a certeza um dos sócios fundadores, Tiago Preto. “Tudo o que é processo de digitalização, de automação de processos, de partilha de documentos, de partilha de informação, investimos nisso diariamente e o nosso foco principal é esse, investir em ferramentas, criar e desenvolver ferramentas à medida que nos permitam optimizar processos. Porque, se o trabalho puder ser feito de forma automática, com automação, digitalização e inteligência artificial, nós vamos nisso”, frisou. E isso já lhes permitiu aumentar a carteira de clientes. Bastou “substituir rotinas”, inovar e optimizar recursos. Aquilo que antes era feito de forma manual, agora é feito de forma automática, através de um sistema tecnológico. Desta forma poupam tempo em determinados trabalhos e ganham tempo para prestar “proximidade” aos clientes. Tiago Preto também não tem dúvidas de que a inovação tecnológica é “fundamental”, mas, não “abdica” de mão-de-obra qualificada. Acredita que é preciso gastar tempo e recursos para formar e investir em pessoas, porque mais tarde o retorno não falhará. E é aqui que o IPB tem um papel importante, uma vez que são o seu “principal fornecedor”. A Wisekey dá um prémio, de mil euros, e um estágio de um mês, ao melhor aluno de Contabilidade do politécnico de Bragança. Dos seus 21 colaborados, 19 tiraram a sua formação no IPB e alguns deles são mesmo recém-licenciados. O fundador acredita que ter uma equipa jovem “faz a diferença”, nomeadamente na maneira como agarram os desafios. “Quando se tem uma nova ferramenta tecnológica, aquilo que acontece na maioria das empresas, com quadro pessoal com idades médias superiores, é muita resistência à mudança. Felizmente temos o oposto e isso é porque todos eles são jovens, estão motivados, as novas tecnologias são amigas e não são uma ameaça e isso permite-nos também caminharmos juntos nesta procura de novas soluções de novas formas de fazer as coisas”, explicou. Por isso, a empresa tem a preocupação de investir na “valorização e motivação pessoal” dos funcionários, porque consideram que são “fundamentais” para o sucesso.

“Muito investimento ao nível de formação”

Outra das empresas que está fortemente ligada ao IPB é a Inetum, uma consultora de software de gestão, que presta serviços para clientes nacionais e internacionais. A anterior Roff, fundada em 1996, foi comprada por um grupo francês e passou a chamar-se Inetum. Instalada em Lisboa, Porto e Covilhã, chegou a Bragança em 2017. O Nordeste Transmontano foi o ponto escolhido para se instalar devido à falta de concorrência e também devido ao IPB, uma vez que é a sua fonte de mão-de-obra, já que dos cerca de 70 colaboradores, 90% eram alunos do IPB. Daniel Cidre, responsável pelo escritório de Bragança da Inetum, salientou que a empresa faz “muito investimento ao nível de formação”. “Todo o recrutamento é feito de recém-licenciados e existe um investimento enorme para formar estes colaboradores para no fim do dia se tornarem uns seniores e facturarem o máximo possível para a empresa e contribuírem o máximo para este crescimento digital”, vincou. E além de quererem atrair mão-de-obra qualificada, querem também retê-la, visto que o mercado é “muito competitivo”. Assim, procuram dar “novas oportunidades, melhores condições de trabalho, progressões de carreira, para além do aumento salarial”. A empresa está espalhada por 27 países, num total de 27 mil trabalhadores. Daniel Cidre considera que o sucesso passa pela inovação. “Estamos sempre à procura da inovação, sempre à procura deste mundo digital, estando sempre na vanguarda das tecnologias para podermos prestar o melhor serviço, mais especializado aos clientes”, realçou. Até porque estão num mercado “muito competitivo” e se não conseguirem fornecer “o melhor serviço ao cliente”, deixam de os ter. A Inetum tem vindo a crescer não só na área da informática. Tem vindo a criar departamentos noutras áreas e no próximo ano será criada uma equipa para a logística. “O objectivo inicial era apenas ter uma pequena equipa de desenvolvimento, mas resultou em dimensões muito maiores do que estavam estabelecidas no início”, afirmou Daniel Cidre.

Um espaço de inovação

Estas duas empresas, a Wisekey e a Inetum, estão instaladas no Brigantia Ecopark, uma incubadora, em Bragança que tem o objectivo de “acolher empresas de base tecnológica de baixo impacto ambiental” e que, ao mesmo tempo, dá seguimento à estratégia do município de Bragança de se tornar uma “Eco cidade”. Ali estão instaladas mais de 70 empresas, regionais, nacionais e multinacionais, que dão emprego a cerca de 370 pessoas. De acordo com o presidente, Hernâni Dias, o Brigantia Ecopark “consegue gerar um volume de receita das próprias empresas que anda na ordem dos 25 milhões de euros, se somarmos a isso aquilo que tem a ver com o nível remuneratório dos trabalhadores que são à volta de mais 7 milhões de euros”. O também autarca de Bragança adiantou que a média salarial per capita na incubadora é de “1240 euros”, sendo que “70% dos colaboradores aufere mais de mil euros por mês e 32% aufere mais de 1500 euros por mês”. A idade dos trabalhadores é ainda outro dos aspectos destacados por Hernâni Dias, visto que a média de idades dos colaboradores ronda os “29 anos”. “O Brigantia, por ser um espaço de inovação e também um espaço tecnológico, veio contribuir para a estratégia municipal, por outro lado tendo em conta que emprega pessoas com formação académica superior, licenciatura, mestrado, doutorados, cujo nível remuneratório dos colaboradores também é substancialmente superior àquilo que se pratica na região é um contributo importante”, destacou. Neste momento, a taxa de ocupação do Brigantia Ecopark é já de 96%. As empresas começam por ver na incubadora um ponto de partida mas, mais tarde, acabam por sair, até porque crescem e precisam de mais espaço. Ainda assim, Hernâni Dias já tinha adiantado que se pondera a ampliação. “Não tem que ser necessariamente um espaço físico contiguo ao Brigantia, mas temos essa vontade de continuar a crescer, com uma nova unidade, seja ela de reabilitação de algum espaço ou de criação de um espaço novo”, concluiu. O Brigantia Ecopark foi criado em 2015 e é composto por 16 salas para empresas consolidadas, 36 salas para empresas em fase de incubação, 23 laboratórios, salas de reuniões, 23 armazéns e espaço de cowork.