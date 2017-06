Inter Movistar vence Torneio Internacional de Futsal Arnaldo Pereira

O Inter Movistar venceu o 4º Torneio Internacional de Futsal da Escola Arnaldo Pereira ao derrotar o River Zamora nas grandes penalidades, na final realizada no domingo.

Depois do 2-2 verificado no tempo regulamentar só a lotaria dos penaltis ditou o vencedor de um torneio “bastante competitivo” como salientou Carlos Santos, presidente da EFAP.

Quanto à equipa da casa, a Escola Arnaldo Pereira, ficou no quarto lugar após a derrota por 3-0 frente ao ABC Nelas.

Para Manuel Rodrigues, técnico dos brigantinos, a equipa acusou a “falta de competitividade do campeonato distrital”.

O Torneio Internacional de Futsal “regressa no próximo ano”. A garantia é de Carlos Santos, presidente da Escola Arnaldo Pereira, que vai continuar a apostar apenas no escalão de infantis.

A competição começou na sexta-feira e terminou no domingo com a vitória do Inter Movistar. Em prova estiveram oito clubes portugueses e espanhóis.