IV Encontro de Máscaras reuniu 20 grupos de Portugal e Espanha em Mogadouro

Aproxima-se o solstício de Inverno e as tradicionais festas dos rapazes marcam o calendário nesta época, no distrito de Bragança.

Em Mogadouro, começa já a ser tradição o Encontro de Máscaras, que este ano reuniu cerca de 20 representantes das tradições de Inverno de vários pontos do Nordeste Transmontano, mas também do resto do país, como de Mira e de Peniche, e de Espanha, nomeadamente dois grupos de máscaras um deles das Astúrias outro da Galiza.