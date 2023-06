Ivo Oliveira triunfa em Mogadouro e é o novo campeão nacional de fundo

Ivo Oliveira conquistou este domingo, em Mogadouro, o título nacional de fundo em elite do Campeonato Nacional de Estrada, depois de concluir os 169,6 quilómetros em 04h16m19s, com uma média de 39,7 km/h.

Este é o primeiro título nacional de fundo do ciclista natural de Vila Nova de Gaia, que começou muito cedo a desenhar a vitória ao entrar numa fuga onde seguiam dez corredores. O ciclista da UAE Team Emirates andou em fuga mais de 160 quilómetros e nos últimos 50 seguiu isolado. Faltavam três voltas para terminar a corrida quando Ivo Oliveira fez o ataque decisivo.

Na discussão pelo segundo lugar, levou a melhor Rui Oliveira, ficando a um minuto e seis segundos do irmão gémeo. O pódio ficou fechado com Luís Gomes (Kelly Simoldes) no terceiro lugar, a um minuto e quinze segundos do vencedor.

Para Ivo Oliveira a vitória só foi possível devido ao trabalho de equipa. “É incrível. Era um título que esperava vencer há muito tempo. No contrarrelógio estive perto e hoje só foi possível graças ao trabalho de equipa. Sabíamos que, tacticamente, tínhamos que jogar assim. Estou muito feliz”, afirmou.

Quanto a João Almeida, que venceu em 2022 a prova de fundo, terminou no 14.º lugar e levou para casa o título nacional de contrarrelógio, conseguido na sexta-feira. “Estava bastante calor. Jogámos a nossa táctica. Foi uma boa corrida e o objectivo foi cumprido. Tínhamos o Ivo e o Rui na frente e eu atrás tive que controlar os adversários. Correu muito bem”, disse o ciclista da UAE Team Emirates, recentemente terceiro classificado na Volta a Itália.

Os Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada têm impacto na economia de Mogadouro e nos concelhos vizinhos, pois a competição lotou a hotelaria e a restauração. António Pimentel, presidente da câmara municipal, não adiantou se o regresso da prova em 2024 já está acertado, mas revelou vontade de continuar a receber o ciclismo ao mais alto nível. “Falta falar com a federação e com o Cândido Barbosa, o promotor da prova, para discutir a continuidade ou não”.

Mogadouro recebeu pelo segundo ano consecutivo os Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada. Para Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, a parceria com município “tem sido muito positiva” e não coloca de lado trazer a prova novamente para Mogadouro em 2024. “É uma região segura, com excelentes estradas e que acolhe muito bem o ciclismo. Temos a capacidade de mudar todo o nosso circo, por assim dizer, para estas regiões, e fazemos isso com gosto, e é algo que nos diferencia das outras modalidades. É algo que temos que avaliar, mas parece-me possível. Vamos ver”.

Os Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada começaram na sexta-feira e terminaram este domingo em Mogadouro. A prova contou com cerca de 300 ciclistas em elite, femininos, suib-23 e paraciclismo.

Na categoria rainha, elite masculina, os ciclistas da UAE Team Emirates dominaram com Ivo Oliveira a sagra-se campeão nacional de fundo e João Almeida de contrarrelógio.

Em sub-23, a vitória sorriu a António Morgado (Hagens Berman Axeon) no contrarrelógio e a Afonso Eulálio (ABTF Betão/Feirense) em fundo.

Em femininos, Cristina Valente (Glassdrive/Chanceplus/Allegro) é campeã nacional de fundo e Beatriz Pereira (Nizkaia/Durango) venceu em sub-23.