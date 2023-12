Já é conhecida a lista de convocadas da Selecção Distrital Sub-16 feminina para o Torneio Interassociações

Antes do torneio, a selecção distrital da Associação de Futebol de Bragança efectua o último treino no dia 18 de Dezembro, no Centro de Formação Desportiva de Futebol Feminino, em Macedo de Cavaleiros. O seleccionador distrital, Sílvio Carvalho, convocou 15 jogadoras para esta sessão.

No dia 21 de Dezembro, a AF Bragança defronta a congénere de Viana do Castelo, às 11h00. No dia seguinte, a selecção brigantina defronta a AF Braga, também às 11h00.

Lista de convocadas:

SC MIRANDELA: Maria Veigas, Caetana Nascimento, Leonor Moreira, Ariana Roma, Leonor Patatas, Natacha Bença, Lara Dias, Erika Gomes;

AD PAREDES: Diana João, Ekaterina Tsenkina, Alexandra Kosieva, Madalena Cruz;

FC MOGADOURENSE: Inês Fernandes;

FC CARRAZEDA DE ANSIÃES: Débora Vieira, Andreia Carvalho;