Já estão definidos os grupos da 1ª Fase do Torneio Lopes da Silva

O sorteio do 28º Torneio Lopes da Silva decorreu, ontem, na Cidade do Futebol e determinou que a Associação de Futebol de Bragança (AF Bragança) integra o grupo C, juntamente com a AF Setúbal, AF Leiria e AF Guarda.

O torneio juvenil é conhecido por ser a porta de entrada para a primeira selecção nacional de sub-15, onde as 22 associações distritais e regionais partem à procura do sucesso.

A competição vai realizar-se no distrito de Aveiro, entre os dias 23 e 30 de Junho, nos Municípios da Mealhada e Oliveira do Bairro. Na 1ª Fase do Lopes da Silva, as equipas dividem-se em quatro grupos de quatro e dois de três. Os primeiros classificados apuram-se para a Liga Platina, onde se decidirá o próximo vencedor do torneio.

A Associação de Futebol de Madeira conquistou a última edição do Lopes da Silva.

Resultado do sorteio:

Grupo A

1- AF Madeira

2- AF Beja

3- AF Viana do Castelo

4- AF Angra do Heroísmo

Grupo B

1- AF Braga

2- AF Santarém

3- AF Vila Real

4- AF Portalegre

Grupo C

1- AF Setúbal

2- AF Leiria

3- AF Guarda

4- AF Bragança

Grupo D

1- AF Porto

2- AF Coimbra

3- AF Ponta Delgada

4- AF Horta

Grupo E

1- AF Aveiro

2- AF Algarve

3- AF Castelo Branco