Já são conhecidas as convocatórias das Selecções Distritais Femininas Sub-14 e sub-16 de bragança

Em sub-14, o selecionador distrital, Daniel Branquinho convocou 40 jogadoras. No escalão sub-16, Sílvio Carvalho convocou 16 atletas.

As duas seleções preparam-se para os Torneios Interassociações, sendo que a seleção distrital Sub-16 tem o seu primeiro momento de competição da temporada 2023/2024 agendado para Dezembro, entre os dias 20 e 22, na fase zonal do Torneio Interassociaçõe, em Viana do Castelo.

As Sub-14 disputam a fase zonal do Torneio Interassociações de 5 a 7 de Janeiro do próximo ano, em Castelo Branco.

Veja a lista de convocadas:

Sub-14

FC VINHAIS: Mariana Canado, Carolina Sousa, Iara Barros, Raquel Peso, Maeva Almendra, Maria Clara;

SC MIRANDELA: Nelly Castro, Gabriela Beleza, Ana Araújo, Carolina Gonçalves, Elodie Sousa, Ana Castro, Lara Portela, Matilde Martins, Petra Santos, Mafalda Martins, Mariana Moça, Maria Gomes, Bruna Franca;

FC MÃE D`ÁGUA: Ana Paradinha, Inês Fidalgo, Iara Gomes, Maria Liberal;

FC MOGADOURENSE: Daniela Moreno, Ema Costa;

GD BRAGANÇA: Bárbara Preto, Joana Luengos, Mara Meirinho;

CA MACEDO DE CAVALEIROS: Maria Mariano;

FC LEÃO NEGRO: Ana Carolina Sousa, Kelly Martins;

GD MONCORVO: Diana Rachado, Clara Martins;

EF CRESCER: Maria Franco;

FC CARRAZEDA DE ANSIÃES: Flávia Gonçalves, Rafaela Baltazar;

Foto: AF Bragança