Jardel decidi para o Mirandela

O S.C. Mirandela regressou, este domingo, às vitórias, depois dos empates com o Tirsense e USC Paredes e a derrota com o Vila Meã.

Foi um jogo de várias oportunidades de golo para a formação do S.C. Mirandela, mas os comandados de Rafael Pinheiro continuam a sentir bastantes dificuldades no último terço do terreno de jogo.

O único golo do encontro e que deu a vitória aos alvinegros surgiu já perto final, aos 87 minutos, dos pés do ponta de lança Jardel.

“Se calhar podíamos ter evitado este sofrimento e podíamos ter chegado mais cedo à vantagem. Entrámos fortes no jogo e tivemos oportunidades. Foi um jogo bem conseguido. Claro que em alguns períodos não conseguimos pressionar, é impossível pressionar o jogo todo. O Berço também tem qualidade e criou-nos algumas dificuldades”, disse Rafael Pinheiro, técnico do Mirandela.

A felicidade dos transmontanos contrastava com o desânimo dos minhotos. Ricardo Teixeira, treinador do Berço, apontou o empate como o resultado mais justo. “A equipa sente-se frustrada e triste porque disputou o jogo e queria levar de Mirandela pelo menos um ponto. A minha equipa merecia”.

O técnico do Berço considera que faltou pontaria e sorte à sua equipa. “Tivemos algumas ocasiões, mas não conseguimos concretizar. O Mirandela levou uma bola ao poste na primeira parte e outra na segunda. Depois teve a felicidade de fazer o golo e nós não”.

O Mirandela é agora terceiro classificado, com 30 pontos, a um do Tirsense, segundo, e tem menos um jogo. O sonho entrar na fase de acesso à Liga 3 “continua vivo”, sublinhou Rafael Pinheiro.

Na próxima jornada, os alvinegros jogam fora com o Amarante.