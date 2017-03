Jéssica Pires e Lea convocadas para a Selecção Nacional de Futsal feminino sub-17

Jéssica Pires e Lea Pires integram a convocatória da equipa das quinas. A boa prestação das duas jogadoras brigantinas no Torneio Inter-associações de futsal feminino sub-17, em Gondomar, não passou despercebida ao seleccionador nacional, Luís Conceição.

Jéssica e Lea juntam-se às restantes jogadoras no dia 12 de Março, em Montargil, para o estágio de observação, em Ponte de Sor, que termina no dia 15.

O estágio prevê a realização de três treinos e dois jogos-treino diante Selecção Distrital da Associação de Futebol de Portalegre.

De referir que as duas jogadoras da AD Paredes são as únicas transmontanas que integram a convocatória da Selecção Nacional de Futsal Feminino sub-17.