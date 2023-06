João Almeida confirmado nos Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada em Mogadouro

João Almeida, ciclista da UAE Team Emirates, já confirmou a presença nos Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada que se realizam em Mogadouro de 23 a 25 de Junho.

Almeida, terceiro classificado no Giro e o segundo ciclista português a alcançar o pódio numa grande prova internacional de ciclismo, depois de Joaquim Agostinho, quer revalidar o título de campeão nacional de fundo conseguido em 2022 pela primeira vez.

“Andar com as cores do nosso país a peito é uma sensação especial e dá-me uma força extra. Gostava de renovar o título e usar esta camisola lá fora. Mas desde que a camisola fique na equipa o objectivo fica cumprido. Fica o convite aos portugueses para visitarem Mogadouro”, disse João Almeida na mensagem de vídeo apresentada esta quarta-feira na conferência de imprensa de apresentação da prova, realizada na vila de Mogadouro.

Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, destacou a presença do ciclista, de 24 anos, nos nacionais e não tem dúvidas que vai dar ainda mais espectáculo à prova. “É um dos grandes nomes que estará presente e, obviamente, estando nesta onda positiva, depois do terceiro lugar no Giro, será um factor de motivação para quem gosta de ciclismo vir apreciar”.

O presidente da FPC avançou que outros corredores de craveira internacional vão competir em Mogadouro como os gémeos Oliveira, também da UAE Team Emirates, ou Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling). “Vêm todos os nossos melhores ciclistas internacionais e das equipas continentais portuguesas. Depois temos as outras categorias, vamos ter as melhores ciclistas e paraciclistas. Vamos ter um conjunto de fatores que fazem dos campeonatos nacionais um evento de referência”.

A competição começa na sexta-feira dia 23, com os contrarrelógios individuais em elite, sub-23, femininos e paraciclismo. Em elite, o percurso será de 33,6 quilómetros, o mesmo que em 2022, consagrou Rafael Reis da Glassdrive-Q8-Anicolor. Nas restantes categorias a distância é de 21,5 quilómetros.

Sobre o percurso, Cândido Barbosa, ex-ciclista profissional e promotor da prova diz tratar-se u traçado à medida de todos os ciclistas. “Temos um misto que é necessário na modalidade, o plano e a dureza qb necessária para nos campeonatos nacionais. Temos um percurso equilibrado e que dá oportunidade a todos os ciclistas. Vamos ter um contrarrelógio de excelência ao nível do tour”, avançou.

As provas de fundo estão marcadas para sábado, dia 24, e domingo, dia 25. No dia 24 vão para a estrada as atletas femininas, nos vários escalões, e os sub-23.

No último dia há a corrida para paraciclistas, num circuito de 7,1 quilómetros, e depois segue-se a prova de fundo para a elite masculina, a categoria rainha. Os corredores terão pela frente 169,6 quilómetros, dos quais 56,6 vão ser feitos fora do circuito.

O impacto da prova não se reflecte só na economia local, mas também contribuiu para o aumento de praticantes de ciclismo no distrito. Miguel Monteiro, presidente da Associação de Ciclismo de Bragança, diz que é uma competição que quer “manter na região”. É um evento que traz gente e os melhores ciclistas nacionais e que estão a fazer excelentes resultados lá fora. As pessoas gostam de assistir a grandes eventos e reparamos isso no ano passado”.

Os Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada trazem retorno económico a Mogadouro e a prova enquadra-se no objectivo do município de colocar a vila transmontana em movimento. “Por isso, somos selectivos nos eventos. Queremos eventos de continuidade e fizemos os possíveis para manter os campeonatos em Mogadouro. O impacto económico é extraordinário. A hotelaria e a restauração vão lotar. Esta prova vende a nossa gastronomia, o nosso património, o nosso território. Creio que quando estiver resolvido o problema a nível das dormidas a vila de Mogadouro vai dar um salto enorme. É esse desafio que tenho nas mãos, alguém que investida em dormidas”.

De 23 a 25 de Junho, Mogadouro transforma-se na capital do ciclismo de Estrada com a realização dos Campeonatos Nacionais em Elite, Femininos, Sub-23 e Paraciclismo, num total de 300 ciclistas.