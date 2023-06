João Almeida conquista título nacional de contrarrelógio em Mogadouro

João Almeida é o novo campeão nacional de contrarrelógio. O ciclista da UAE Team Emirates foi o mais forte na elite masculina. O ciclista, terceiro classificado na Volta a Itália, concluiu os 33,6 quilómetros em 38m51s.

O pódio ficou completo com Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) na segunda posição, tal como em 2022, com mais 34,74 segundos que Almeida. No terceiro lugar ficou Joaquim Silva (Efapel Cycling).

Nas restantes categorias, que percorrem um circuito de 21,6 quilómetros, Ana Caramelo venceu em elite feminina. A ciclista dos Maiatos terminou a prova em 30m53s. Na segunda posição ficou Vera Vilaça (Massi-Tacti) e Alessia Teixeira (Academia Efapel de Ciclismo) foi terceira.

Em sub-23 masculinos o grande vencedor foi António Morgado. O ciclista da Hagens Berman Axeon concluiu o contrarrelógio em 26m49s. Em femininos, a vitória sorriu a Beatriz Pereira (Bizkaia-Durango) com o tempo de 31m24s e é a primeira campeã nacional deste escalão.

A prova de fundo está marcada para amanhã e domingo. João Almeida pode juntar ao título nacional de contrarrelógio o de fundo, depois de ter vencido a competição pela primeira vez também em Mogadouro.

Foto de Federação Portuguesa de Ciclismo