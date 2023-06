João Almeida defende o título nacional de fundo em Mogadouro no próximo domingo

Mogadouro é a capital do ciclismo nacional no próximo fim-de-semana. A vila recebe, pelo segundo ano consecutivo, os Campeonatos Nacionais de Estrada, que a par da Volta a Portugal é a prova mais importante do calendário da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Os campeões nacionais de contrarrelógio e de fundo, em elite, sub-23, femininos e pacraciclismos, vão ser consagrados em Trás-os-Montes.

Atenções viradas para a elite em que João Almeida parte como favorito. O terceiro classificado da Volta a Itália defende o título de campeão nacional de fundo, conseguido pela primeira vez em 2022. “Gostava de renovar o título e usar esta camisola lá fora. Mas desde que a camisola fique na equipa o objectivo fica cumprido. Fica o convite aos portugueses para visitarem Mogadouro”, disse o ciclista da UAE Team Emirates.

O espectáculo está garantido e a João Almeida devem juntar-se outros ciclistas de craveira internacional, como os gémeos Oliveira, também da UAE Team Emirates e Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling).

A competição começa na sexta-feira dia 23, com os contrarrelógios individuais em elite, sub-23, femininos e paraciclismo. Em elite, o percurso será de 33,6 quilómetros, o mesmo que em 2022 consagrou Rafael Reis da Glassdrive-Q8-Anicolor. Nas restantes categorias a distância é de 21,5 quilómetros.

Sobre o percurso, Cândido Barbosa, ex-ciclista profissional e promotor da prova diz tratar-se de um traçado à medida de todos os ciclistas. “Temos um misto que é necessário na modalidade, o plano e a dureza 'qb' necessária para nos campeonatos nacionais. Temos um percurso equilibrado e que dá oportunidade a todos os ciclistas. Vamos ter um contrarrelógio de excelência ao nível do tour”, avançou.

As provas de fundo estão marcadas para sábado, dia 24, e domingo, dia 25. No dia 24 vão para a estrada as atletas femininas, nos vários escalões, e os sub-23.

No último dia há a corrida para paraciclistas, num circuito de 7,1 quilómetros, e depois segue-se a prova de fundo para a elite masculina, a categoria rainha. Os corredores terão pela frente 169,6 quilómetros, dos quais 56,6 vão ser feitos fora do circuito.