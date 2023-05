João Cancelinha terceiro classificado no arranque da Copa Ibérica ETG

João Cancelinha, piloto natural de Bragança, subiu ao pódio na prova de arranque da Copa Ibérica ETG, que decorreu no Circuito de Kotarr, em Espanha.

O brigantino, que competiu em Ohvale 110 cc, terminou no terceiro lugar e foi uma corrida bastante positiva. “Rodei na pista com mais 30 pilotos, havia dois campeonatos durante o fim-de-semana, e deu para evoluir. Desta vez consegui subir ao pódio o que fiquei muito satisfeito”, disse o piloto.

O jovem piloto está assim motivado para a segunda prova, nos dias 13 e 14 de Maio, no Circuito As Pontes, na Corunha, Espanha.

Já em Portugal, no dia 21, Cancelinha participa na segunda prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade, no Bombarral.