João Cancelinha terminou a época 2023

O jovem piloto brigantino arrecadou dois troféus no VF Timing, Circuito Karts de As Pontes, em Espanha, na categoria Mini GP 110. Em Supermoto, na estreia, alcançou a segunda posição da categoria, foi terceiro classificado na Copa Ibérica ETG e no Campeonato de Minivelocidade 110 4T Auto 2023, em Portugal.

Na página oficial do Facebook, João Cancelinha referiu que “estamos longe do que treinei” devido “aos custos e a uma época com algumas quedas, pelo caminho com direito a uma lesão. No entanto, o balanço final foi positivo".

O jovem piloto agradeceu aos patrocinadores. “Tudo isto foi possível com a ajuda dos meus patrocinadores deste ano” e espera “poder renovar com eles para a época 2024 e conseguir novos patrocínios para continuar este sonho”.