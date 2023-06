João Castro reeleito presidente do Grupo Desportivo Mirandês

João Castro foi reeleito por unanimidade, esta sexta-feira, para o cargo de presidente do Grupo Desportivo Mirandês. O líder da formação de Miranda do Douro encabeçou a única lista a sufrágio e reuniu 32 votos.

Castro lidera o emblema de Miranda do Douro desde 2017 e conta no seu mandato com um título distrital, alcançado na temporada 2017/2018, e uma participação no Campeonato de Portugal, em 2018/2019. Na última época, o G.D. Mirandês terminou o campeonato distrital na sexta posição.

Quanto aos restantes órgãos sociais, Osvaldo Miranda passa a ser o presidente do Conselho Fiscal e Vítor Bernardo assume o cargo de presidente da Mesa de Assembleia.