João Geraldo concluiu mundial de ténis de mesa no nono lugar

João Geraldo, mesatenista natural de Mirandela, terminou o Campeonato do Mundo, em individual, esta quinta-feira, na nona posição.

O atleta, que é 46.º do rankink mundial, chegou aos oitavos de final da prova, onde foi derrotado pelo número dois do mundo, o chinês Wang Chuquin. Geraldo igualou a melhor prestação de sempre de um português num mundial.

Ao longo da competição, o mirandelense eliminou atletas de renome como o germânico Patrick Franziska (17.º do mundo), o inglês Liam Pitchford (23.º) e o mexicano Marcos Madrid (97.º).

“O balanço é muito positivo. Chegar à ronda de 16 num mundial é um resultado muito difícil de alcançar, demonstra que estou em forma e num bom momento”, disse o atleta em declarações ao canal de comunicação da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM).

Geraldo é o mesatenista português com melhor classificação no ranking mundial e o atleta acredita que, após a prestação no mundial, pode subir mais uns degraus. “Se continuar com este nível, posso ir melhorando o meu ranking pouco a pouco, mas não penso muito na melhor posição que poderei atingir. Por agora quero continuar a melhorar, consolidar o meu jogo e o ranking será apenas um espelho disso”.

O mirandelense fechou a prestação portuguesa em Durban no nono lugar, após a derrota por 0-4 nos oitavos frente ao chinês Wang Chuquin.

Foto de FPTM