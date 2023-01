João Geraldo convocado para a primeira fase do Campeonato da Europa de Equipas de Ténis de Mesa

Começa na sexta-feira, dia 6 de Janeiro, a primeira fase do Campeonato da Europa de Equipas 2023 de Ténis de Mesa.

João Geraldo, mesatenista natural de Mirandela, que representa o Les Loups D´Angers de França, foi mais uma vez convocado para representar Portugal, juntamente com Diogo Carvalho (Sporting CP), Diogo Chen (Sporting CP), Marcos Freitas (AS Pontoise-Cergy TT, França) e Tiago Apolónia (ASV Grünwettersbach, Alemanha). A selecção nacional masculina é orientada pelo técnico Ricardo Oliveira.

Portugal defronta a Polónia na sexta-feira, às 15h30, e a Dinamarca, no dia 9 de Janeiro, às 18h00.

Quanto à selecção nacional feminina é orientada por Xie Juan, treinadora do CTM Mirandela, e já está qualificada para a fase final, depois dos dois triunfos frente à Itália, ambos por 3-1, e em casa com a Chéquia (3-0). Para a partida com a Chéquia, em Havirov, no dia 12 de Janeiro, a seleccionadora nacional convocou Inês Matos (Boa Hora FC e CTM Mirandela), Patrícia Santos (Sporting CP) e Shao Jieni (Etival Clairefontaine ASRTT, França).

