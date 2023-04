João Geraldo homenageado em Mirandela pelo Rotary Clube

João Geraldo foi homenageado, esta segunda-feira, pelo Rotary Clube de Mirandela. O mesatenista mirandelense representa actualmente o Loups d´Angers, campeão de França, e é numero 45 no ranking mundial.

É um reconhecimento do percurso do atleta, de 27 anos, e que não deixou Geraldo indiferente. “Fico muito feliz quando há pessoas que reconhecem o nosso trabalho e para mim é um prazer estar na minha cidade com pessoas que conheço e mesmo estando a viver no Porto, levo sempre Mirandela na minha mente para onde vou competir e é um orgulho ser de cá”, disse em entrevista à Rádio Terra Quente.

João Geraldo fez formação, dos 6 aos 17 anos, no CTM Mirandela e reconhece a importância do clube no seu desenvolvimento desportivo. “Nunca é demais reconhecer o trabalho que o CTM Mirandela fez comigo e com muitos colegas da minha idade e eu acabei por ser aquele que fez vida disto e sem eles não seria o atleta que sou hoje”, afirmou.

Para o presidente do CTM Mirandela é uma homenagem “mais do que justa” ao atleta que considera ser o maior símbolo do desporto de Mirandela. “Não encontro na história moderna do desporto mirandelense, símbolo maior do que o João Geraldo, e mesmo ao nível transmontano encontramos talvez o Jorge Braz, seleccionador de futsal”, afirmou Isidro Borges.

João Geraldo é profissional de ténis de mesa, desde os 17 anos, quando, em 2013, assinou contrato com o Ochsenhausen, um dos melhores clubes da Alemanha e uma das melhores academias da Europa. Em 2018, transferiu-se para o Loups d´Angers, em França, clube pelo qual foi campeão nacional nas duas últimas épocas.

No seu currículo, vasto, o mirandelense conta com um segundo lugar no circuito mundial de juniores. Como sénior, sagrou-se campeão europeu, ao serviço da selecção nacional, em 2014, em Lisboa, e medalha de ouro na estreia dos Jogos Europeus, em Baku, no Azerbeijão, em 2015, e já integrou a selecção nacional nos Jogos Olímpicos.

João Geraldo vive no Porto, onde treina diariamente no Centro de Treinos de Alto Rendimento, em Vila Nova de Gaia, e só viaja para França, na véspera dos jogos do seu clube. Na próxima semana, vai participar em mais uma prova do circuito internacional na Tailândia. Geraldo quer manter-se a um bom nível no mundial e nos jogos europeus ao serviço de Portugal e conta estar nos Jogos Olímpicos de 2024.