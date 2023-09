João Pedro Rebelo recandidata-se à presidência do Estrelas Brigantinas

O Estrelas Brigantinas vai a votos e João Pedro Rebelo vai avançar para a recandidatura.

O líder do clube de basquetebol será, à partida, o único candidato às eleições, que estão marcadas para o próximo dia 29 de Setembro.

João Pedro Rebelo quer dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser realizado pelo elenco directivo que o acompanha desde 2018. “Quero dar continuidade ao trabalho que temos vindo a realizar. Os projectos são a longo prazo e queremos continuar a desenvolvê-los”.

O presidente dos Estrelas Brigantinas refere que no associativismo tem que haver disponibilidade e muita dedicação para desenvolver as colectividades. “Requer tempo, dedicação e tem que se gostar. Nem toda a gente tem disponibilidade para o associativismo. Aquilo que eu penso é que por vezes falta incentivo para as pessoas abraçarem os projectos ligados ao associativismo”.

João Pedro Rebelo avança para a recandidatura às eleições do Estrelas Brigantinas, numa época em que o clube de Bragança vai estrear-se no Campeonato Nacional de Basquetebol da II Divisão em seniores masculinos.