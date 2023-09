João Pedro Rebelo reeleito presidente do Estrelas Brigantinas

João Pedro Rebelo vai continuar a presidir o Estrelas Brigantinas. O presidente foi reeleito esta sexta-feira para o biénio 2023/2025 e liderou a única lista a sufrágio.

Dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde 2018, ano em que chegou à presciência do clube de basquetebol, é o objectivo de João Pedro Rebelo. O trabalho de promoção da modalidade nas escolas vai ser reforçado com o apoio da Associação de Basquetebol de Bragança. “Vamos implementar alguns projectos para a captação de novos atletas. Já o ano passado fizemos algumas intervenções nos agrupamentos de escola. Este ano, juntamente com projectos que vão se desenvolvidos pela associação, vamos levar o basquetebol ainda mais às escolas”, referiu.

João Pedro Rebelo foi reeleito na mesma semana em que chegou a notícia da certificação do clube pela Federação Portuguesa de Basquetebol como escola de minibasquete. Para o presidente representa um selo de garantia na formação de atletas. “Trabalhamos para isso. Concretizou-se o pretendido e já estamos oficialmente acreditados como escola de minibasquete. É um selo de garantia na formação de atletas”, destacou.

João Pedro Rebelo avança para o terceiro mandato na liderança do Estrelas Brigantinas.