João Tiago reforça equipa técnica do SC Beira-Mar

João Tiago Diegues iniciou esta segunda-feira uma nova etapa. O treinador de guarda-redes, natural de Bragança, integra a equipa técnica do SC Beira-Mar, depois das passagens por C.A. Macedo de Cavaleiros (2021/2022) e Grupo Desportivo de Bragança (2022/2023).

O jovem treinador, de 24 anos, referiu que não foi fácil terminar a ligação ao GDB, mas sentiu que era a altura certa para “sair da zona de conforto”. “Foi uma decisão difícil pois temos que deixar a nossa casa. Mas, quando me apresentaram o projecto e tendo em conta que se trata de um clube histórico acabou por ser mais fácil”.

João Tiago está confiante e motivado para trabalhar num emblema com pergaminhos no futebol nacional, depois de várias presenças na 1.ª Liga, Taça de Portugal e até nas competições europeias. “O objectivo é reerguer o clube, lutar pelos lugares cimeiros e quem sabe uma subida à Liga 3”.

O jovem treinador de guarda-redes acredita que esta nova etapa vai trazer mais visibilidade ao seu trabalho. “Acredito que é um passo muito importante na minha carreira pois vou trabalhar num clube com história e numa zona onde há mais equipas, mais treinadores. Sinto que vou ter mais oportunidades para mostrar o meu trabalho a mais pessoas”.

O brigantino iniciou esta segunda-feira a pré-época no SC Beira Mar. O emblema de Aveiro terminou a temporada 2022/2023 no quarto lugar da série B do Campeonato de Portugal.