João Victor decisivo decisivo no triunfo com o Montalegre

O triunfo dos alvinegros foi construído na primeira metade com um golo do ponta de lança João Victor. O jogador brasileiro foi titular e resolveu o encontro aos 36 minutos.

Para o dérbi transmontano da jornada 14, Rui Borges, técnico do SC Mirandela, efectuou algumas mexidas no 11 inicial a começar pelo ataque com João Victor a assumir as despesas na linha ofensiva, relegando para o banco o goleador varela.

No meio campo, Clayton ficou de fora por lesão, o médio fez uma entorse no pé no treino da passada sexta-feira, e André Pinto foi novidade na formação inicial. Pedro Santos também voltou a ser titular. A última vez que o defesa foi primeira opção no sector defensivo foi na jornada 4 frente ao Vilaverdense, sofrendo depois uma lesão.

Os alvinegros continuam no sétimo lugar agora com 22 pontos e na próxima jornada recebem o Maria da Fonte. Quanto ao Montalegre é nono classificado com 16 pontos.