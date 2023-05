Jogador de Vila Flor torna-se o primeiro português a vencer a Supertaça de São Tomé e Príncipe

Saul Carvalho conquistou a Supertaça de Futebol de São Tomé e Príncipe. O jogador, natural de Vila Flor, conseguiu o feito em Abril ao serviço do Sport Operário e Benfica, com um triunfo por 4-0 frente ao Trindade Futebol Clube, e é o primeiro português a conquistar a supertaça.

É o primeiro troféu internacional conquistado pelo atleta transmontano de 43 anos e a primeira experiência de Saul Carvalho fora de Portugal. O vilaflorense esteve muito perto de rumar ao Gana para representar o Bechem United, mas a pandemia da covid-19 acabou por adiar a transferência.

“Já há alguns anos que procurava uma experiência num clube de primeira divisão de um país, como atleta e como treinador estagiário. Este ano surgiu esta possibilidade em São Tomé e Príncipe, depois de alguns contactos efectuados consegui chegar ao presidente, João Penã, que muito simpaticamente respondeu positivamente a este desafio, tal como o treinador Vladimir Viegas”, contou o jogador veterano.

Saul Carvalho trabalhou cerca de um mês com a equipa, fez a pré-época e o jogo da Supertaça, mas acabou por voltar a Portugal. “Tive de regressar por motivos pessoais, profissionais e competitivos. Espero voltar para ser campeão nacional de São Tomé e Príncipe e juntar-me novamente ao presidente/directores, treinador e jogadores. Foram todos fantásticos durante a minha estadia”, disse.

Para Saul foi uma experiência muito positiva num país “lindíssimo” e “hospitaleiro”.

O Sport Operário e Benfica tornou-se a primeira equipa da Ilha do príncipe a vencer a Supertaça e Saul Carvalho é o primeiro português a conquistar o troféu.

O jogador protagonizou uma época (2022/2023) em grande com a conquista da Taça Transmontana de Futsal e Supertaça ao serviço do Mogadouro. No futebol de praia, Saul foi campeão regional pelo Vila Flor. Agora, no futebol, o transmontano venceu a Supertaça de São Tomé e Príncipe.