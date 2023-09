Jogador do G.D. Bragança convocado para a selecção de São Tomé e Príncipe

Elias Varela, defesa do Grupo Desportivo de Bragança, foi chamado à selecção de São Tomé e Príncipe para o confronto com a Nigéria, treinada por José Peseiro, relativo à sexta jornada do Grupo A de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN´2023). O jogo está marcado para este sábado.

São Tomé e Príncipe ocupa a última posição com apenas um ponto, fruto do empate (2-2) frente à Serra Leoa. Quanto à Nigéria lidera com 12 pontos.

Elias Varela é um dos reforços do GDB para esta temporada. O defesa, de 23 anos, estreou-se no futebol português a época passada no Argozelo, onde realizou 20 partidas.

Foto de GDB