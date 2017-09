Jogadora brigantina chamada à Selecção Nacional feminina sub-17

A atleta brigantina integra a lista das 21 convocadas por Marisa Gomes, selecionadora nacional, para o último estágio de preparação antes da fase de qualificação para o Campeonato da Europa Lituânia 2018, onde Portugal terá como adversárias as selecções da Áustria, Irlanda do Norte e Geórgia.

Os trabalhos da equipa das quinas arrancam amanhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras, em Oeiras, e terminam na quinta-feira, dia 14 de Setembro.

Este ano, em Março, Jéssica Pires já tinha participado num estágio de observação da Selecção Nacional mas de futsal feminino, em Ponte de Sor.

De referir que é a primeira vez que uma jogadora brigantina é convocada para a Selecção Nacional de futebol feminino sub-17.