Jogadores brigantinos confiantes numa boa prestação em Elvas

A equipa brigantina viaja na sexta-feira para Elvas onde vai disputar, de 24 a 30 de Junho, a 23ª edição do Torneio Inter-associações Lopes da Silva.

A participação na maior competição de futebol juvenil do país acontece quase uma semana depois do III Torneio Inter-associações “Festas da Cidade” de Vila Real. Na capital transmontana, os brigantinos arrecadaram, no domingo, o segundo lugar depois da derrota por 1-0 com a congénere de Viseu e a vitória por 2-0 frente a Vila Real.

Em Elvas, os jovens jogadores sabem que a competição não vai ser fácil, mas a união, a vontade e o espírito de grupo vão ser determinantes para a equipa realizar um bom torneio.