Jogadores do F.C. Mãe d´Água chamados para testes no S.L.Benfica

Sete jogadores do F.C. Mãe d´Água foram chamados pelo S.L.Benfica para um treino de observação.

Rodrigo Nascimento, José Santos, Gonçalo Lamas, Tomás Santos, Diogo Freiras, Cristiano Santos e Guilherme Afonso dos escalões de petizes, traquinas e infantis prestaram provas na Póvoa de Varzim, no domingo.

De referir que o F.C.Mãe d´Água conta com um atleta nos quadros do Benfica, Tiago Parente do escalão de infantis.

Fundado em 1982, o clube brigantino promove a prática de futebol em todos os escalões de formação, desde os petizes aos juniores.