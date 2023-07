Jogadores inscritos como profissionais aumentaram no distrital na última época

A Associação de Futebol de Bragança é a segunda do país com mais jogadores profissionais inscritos, 61 no total, sendo que 29 representaram os Lusos Macedo de Cavaleiros SAD na última época. À frente só a A.F. Porto com quase 70.

Sobre estes números, António Ramos, presidente da AFB, explicou que é um processo que requer “uma série de documentos exigidos por lei” e os jogadores só jogam se a associação receber o aval da Federação Portuguesa de Futebol. “Nós estamos de consciência tranquila porque, embora o processo passe numa primeira fase por nós, o processo só fica concluído com a autorização da federação”.