Jogo decidido nos detalhes

Quem olhar para o resultado sem ter assistido ao encontro entre GDB e Vilaverdense arrisca pensar numa clara superioridade da equipa visitante. No entanto, os números não reflectem a história do jogo.

A derrota não se deve a uma fraca exibição do GDB mas à eficácia dos homens treinados por António Barbosa, que souberam aproveitar as oportunidades para marcar.