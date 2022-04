Jogo equilibrado termina com nulo no marcador

Macedo e Pedras Salgadas defrontaram-se, este domingo ma jornada 3 da série B da fase de manutenção do Campeonato de Portugal.

O jogo terminou com um nulo no marcador e mantém tudo em aberto na luta pela permanência já que o Maria da Fonte – Mirandela também registou um 0-0 no final da partida.

Na formação macedense Alex Machado regressou à titularidade e Gabriel Branco fez dupla com Lotitto no eixo da defesa face à ausência de Alisson por castigo disciplinar. De salientar ainda a entrada de João Loureiro no 11 inicial, depois de ter recuperado de uma lesão.

Também no ataque houve mudanças em relação à equipa inicial que alinhou frente ao Mirandela. Afonso Souza começou a partida no banco e Cajó foi titular.

Os forasteiros entram bem no jogo e conseguiram mesmo duas boas oportunidades para marcar, a primeira aos 4 minutos através de Tiago Leite e a segunda aos 6’ por Picas.

A equipa da casa rapidamente reagiu, levando perigo à baliza à guarda de Samu, e o jogo ficou equilibrado.

A disputa de bola, sobretudo no centro do terreno, manteve-se na segunda parte e as duas formações tentaram em remates de longa distância chegar ao golo, mas sem sucesso. Nem as mexidas efectuadas pelos dois treinadores surtiram efeito em termos de resultado.

Edison, já em tempo de compensação, ainda tirou tinta à barra da baliza de Samu, mas o remate forte do defesa da casa ficou só pelo susto para a equipa termal.

As contas do campeonato estão em aberto com três jornadas carimbadas. O Pedras Salgadas ocupa o terceiro lugar com 3 pontos, tal como o Mirandela, segundo classificado. As duas equipas defrontam-se na próxima jornada.

Quanto ao Macedo é quarto classificado com 2 pontos e volta a jogar em casa na jornada 4, a primeira da segunda volta, marcada para o dia 24 de Abril, com o Maria da Fonte.