Jogos da 1ª eliminatória da Taça de Portugal definidos

Na série A, o G.D. Bragança tem tarefa, teoricamente mais complicada, já que joga no terreno do Vilaverdense. As duas equipas militam na série A do Campeonato de Portugal.

Quanto ao S.C. Mirandela também joga fora com o Maria da Fonte, formação do distrital da A.F. Braga.

O Argozelo desloca-se ao reduto do Atlético dos Arcos e o Vimioso joga em casa com o Monção.

Destaque para o dérbi transmontano entre Pedras Salgadas e Montalegre.

Na série B, o Sendim recebe a AD Oliveirense. A equipa de Eurico Martins tem missão, à partida, mais complicada pelo facto de o adversário jogar num escalão superior, no Campeonato de Portugal.

Quanto ao Mondinense joga fora com o FC Vizela.

Nesta fase da prova vão a jogo 120 clubes - 70 do Campeonato de Portugal (de referir que as equipas B não participam) e 41 dos campeonatos distritais.

A 1ª eliminatória da Taça de Portugal Placard joga-se a 3 de Setembro.