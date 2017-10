Jorge Fidalgo “com pena” que o PSD tivesse perdido a liderança de Macedo de Cavaleiros e Mirandela

O PSD foi derrotado nestas eleições autárquicas em todo o país. Se com as eleições de 2013, no distrito de Bragança, o partido tinha uma situação confortável ao ser líder nas três cidades do eixo da A4, no passado dia 1 de Outubro o cenário mudou completamente e o partido acabou mesmo por perder o comando de duas delas, ficando apenas com a capital de distrito sob alçada social-democrata. O que pensa o presidente da distrital do partido, sobre a actual situação? Foi isso que o Jornal Nordeste tentou saber junto de Jorge Fidalgo