Jorge Lima Barreto “o homem que através do som nos indicava caminhos”

Jorge Lima Barreto “foi um homem que através do som nos indicava caminhos, caminhos de esperança e de transgressão” definiu Feliciano Mira, o primeiro orador, que falou de “A poesia concreta & Jorge Lima Barreto”, no arranque da 3ª Bienal Jorge Lima Barreto, que decorreu em Vinhais, em homenagem ao músico e que contou com um vasto programa cultural, desde workshops, conferências, exposições e instalações.