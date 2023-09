Jorge Mariz vence Clássica Média em Miranda do Douro

O brigantino Jorge Mariz venceu, este domingo, a Clássica Média da Clássica Douro Internacional by Reconco, em Miranda do Douro.

O ciclista, da Penacova CEG Touch, terminou o percurso de 105 quilómetros em 02h44m11s. Inicialmente, Mariz ia participar na distância mais longa, de 145 quilómetros. “A prova correu bem dentro do possível. Nem todas as manhãs acordámos com a mesma disposição. Hoje, foi o caso. Não estava muito bem inicialmente, estava a fazer a leitura de corrida para a Clássica Longa e, entretanto, ao longo do percurso tive de optar por fazer a Clássica Média, visto que não estava com as melhores sensações”, explicou.

Numa fase inicial da corrida, Mariz teve forte concorrência e aos 35 quilómetros entrou numa fuga juntamente com Nuno Morgado e Michel Machado. Já nas últimas pedaladas, a um quilómetro da meta, o brigantino conseguiu isolar-se e terminou na primeira posição. “O ritmo era elevado, mas mantive sempre firme e cheguei isolado”.

Depois do triunfo em Miranda do Douro, Jorge Mariz prepara-se para a 5.ª edição do Monção Melgaço Granfondo by Trek 2023, no dia 17 de Setembro.

Na classificação geral da Clássica Média, Michel Machado (Vasconha BTT Vouzela) terminou no segundo lugar a 25 segundos de Mariz. O pódio ficou completo com Tiago Novo (Love Tiles) na terceira posição.

Em femininos, Daniel Pereira (Brinox Cycling Team) terminou na primeira posição com o tempo de 03h04m25s.

Destaque para Diana Porto do Velo Clube de Bragança que concluiu a prova no quinto lugar e Margarida Soares do Clube de Ciclismo de Sendim que terminou na nona posição.

Na distância “rainha”, a Clássica Longa, Nuno Morgado (Brinox Cycling Team) venceu em masculinos (03h33m25s). Ovídio Linhas, ciclista do Velo Clube de Bragança Reconco, foi o atleta do distrito de Bragança que conseguiu o melhor resultado nesta distância, foi sétimo na geral e segundo em Masters B.

Em femininos, a equipa Brinox Cycling Team também dominou com a vitória de Liliana Silva (04h36m30s).

A 2.ª Clássica do Douro Internacional by Reconco, organizada pela Cabreira Solutions, levou a Miranda do Douro cerca de 400 ciclistas.

A prova teve como cenário de fundo o Parque Natural do Douro Internacional, as paisagens de Miranda do Douro e Mogadouro e localidades espanholas da zona transfronteira de Torregamones e Fermoselle, na Província de Zamora.

Foto de Marco Barbosa