Jorge Mariz vence Monção e Melgaço Granfondo by Trek em Elite masculinos

Jorge Mariz, ciclista natural de Bragança da Penacova CEG Touch, terminou o Monção e Melgaço Granfondo by Trek 2023, realizado este domingo, no segundo lugar da geral.

O brigantino concluiu o percurso de 127 km em 03h51m55s, ficando a 20 segundos do vencedor, Marco Costa da DBL Bike. Por categorias, Mariz venceu em Elite Masculinos.

O ciclista de Bragança andou sempre na frente da corrida e só as quedas o impediram de somar a vitória na classificação geral. “O percurso, inicialmente, correu bem, era um bocado rolante. A dureza do percurso estava guarda para o meio da prova, uma subida de 9 km, onde eu e mais três ciclistas nos isolámos do pelotão. Na parte final, faltam 5 km, um atleta do meu grupo caiu, ficamos três até ao final. Depois, demos uma queda a um quilómetro da meta, levantámo-nos e fomos até à meta a lutar pela vitória. A cerca de 100 metros da meta havia uma curva, a bicicleta escorregou-me, perdi o controlo e perdi a vitória à geral. Ganhei a categoria e fiquei contente com o resultado. Não foi fácil apanhámos muita chuva e vento”, explicou Mariz.

Em femininos, Sílvia Iglésias (Bici Verde C.C.) foi a vencedira do Granfondo, seguida de Natalia Raña (C.C. Club Corbelo) no segundo luhar e Fátima Buchas (Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva) na terceira posição.

O Monção e Melgaço Granfondo by Trek 2023 contou com cerca de 1600 participantes nas distâncias de Minifondo (73 km), Mediofondo (103 km) e Granfondo (127 km).

Foto de Fernando Ramos