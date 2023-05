Jorge Mariz vence Rota do Azeite

O brigantino, que se transferiu do Velo Clube de Bragança para a formação do Penacova/CE Gonçalves/Touch/Azeitonense, cortou a meta isolado. Mariz completou o percurso de 49,22 quilómetros em 02h05m11s, ficando a um minuto e 27 segundos do segundo classificado, Luís Braz da 5300 Bikeshop/Teamgiant.

O pódio ficou completo com César Silva do Velo Clube de Bragança na terceira posição.

A Rota do Azeite contou com cerca de 100 betetistas, na vertente competitivo e no passeio de BTT, e foi organizada pela Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Valbom dos Figos.

A terceira prova do calendário de XCM está marcada para o próximo mês de Outubro, o BTT Azibo, em Mace

do de Cavaleiros, no dia 1.