Jornadas de Formação de Futebol da A.F. Bragança reuniram 125 treinadores (com foto galeria)

Os números excederam as expectativas da A.F. Bragança. “Esta adesão deixa-nos satisfeitos e com vontade de voltar a organizar iniciativas deste género. O feedback que tivemos dos treinadores é muito positivo”, frisou Sílvio Carvalho, Coordenador Técnico Distrital da AFB, em declarações ao afbraganca.fpf.pt.

A sessão contou com a presença do mirandelense Rui Borges, treinador do Moreirense. “É fantástico. Ao almoço falava com o Mário, da equipa do Boavista, defrontámo-nos há 15 dias e falámos naturalmente do jogo. Isto é bonito. É falar e partilhar sem esconder nada. A partilha é fantástica e devia haver mais momentos como este”, referiu em declarações ao afbraganca.fpf.pt.

O futebol feminino está em crescimento, conta com mais de 15 mil jogadoras federadas em Portugal. Marisa Gomes, seleccionadora nacional das equipas de formação, destacou o desenvolvimento da modalidade considerando que “a mudança começa em todos”. “Treinar e Jogar Futebol Feminino” foi o tema abordado pela treinadora UEFA Pro.

O evento teve ainda a presença de Petit, timoneiro do Boavista, juntamente com elementos da equipa técnica dos axadrezados, o treinador de guarda-redes Pedro Correia, o técnico-adjunto Nuno Pereira e o observador/analista Tiago Pinto.

Rui Vilarinho, vice-presidente do Município de Macedo de Cavaleiros e antigo treinador de futebol, enaltece a preponderância destas iniciativas, que também dinamizam os territórios. “É importante para a modalidade em si e para dimensionar o conhecimento dos treinadores. Para Macedo é importante como é importante para todos os territórios do interior. Infelizmente, tem havido uma desertificação grande de todo o interior e quando há um volume considerável de pessoas a visitarem-nos é notório. Ficamos satisfeitos, pois também é fruto das parcerias que o município tem tido com a AF Bragança. Isto também das condições que oferecemos, pois temos infra-estruturas para este tipo de iniciativas e para competições”, evidenciou.

A sessão teve dez horas de formação teórica e prática para o processo de revalidação do Título Profissional de Treinador de Desporto, os 125 participantes foram creditados com duas unidades.