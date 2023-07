José Alonso e Catarina Dias garantiram vitória caseira com lotação esgotada

O Parque do Império, em Mirandela, teve lotação esgotada, mais de cinco mil pessoas, para assistir a uma grande noite de combates internacionais, seis no total.

Em disputa os títulos nacionais WAKO PRO K1 Rules com dois a ficarem na cidade do Tua. Catarina Dias venceu em seniores femininos na categoria de 67 kg. A atleta do Ginásio Clube Mirandelense derrotou Inês Casqueiro do KO Team.

Outo momento alto da noite foi o sexto combate, o último, que teve José Alonso como protagonista em seniores 67,5 kg. O mirandelense venceu Jonas Leal, por decisão médica, depois de o atleta da Academia Pé de Chumbo ter ficado a sangrar junto à zona do sobrolho, tendo mais tarde recebido tratamento hospitalar.

Sónia Pereira não tem dúvidas que foi uma noite de alto nível com Alonso e Catarina Dias a elevarem o nome do GCM. “Foi mais uma noite memorável do Ginásio Clube Mirandelense com casa cheia, tal como acontece há já 30 anos. Tivemos combates de excelente nível com dois atletas da casa a vencerem com uma excelente prestação. Obrigada a todos os atletas presentes, equipa de arbitragem, FNKDA, WAKO”, destacou a treinadora do Ginásio Clube Mirandelense.

Nos restantes combates da noite, João Rodrigues (S.C. Braga), Alberto Loureiro (Simon Club Espanha), Inês Correia (Academia Pé de Chumbo) e Amaro Pinheiro (SC Braga) foram os grandes vencedores.

Foto de Ginásio Clube Mirandelense