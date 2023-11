José Alves deixa comando técnico dos Estudantes Africanos de Bragança

O técnico estava na segunda temporada como treinador dos Estudantes Africanos de Bragança e deixa a equipa no oitavo posto do campeonato distrital de Bragança, com quatro pontos em seis jornadas realizadas. A equipa foi recentemente eliminada pelo Clube Atlético Macedo de Cavaleiros, na primeira eliminatória da Taça Distrital da Associação de Futebol de Bragança.

Os Estudantes Africanos recebem o Leão Negro, no próximo domingo, para a sétima jornada do campeonato distrital. Iven Lima deve assumir o comando técnico da formação brigantina.