Jovem ciclista mirandelense arrecada terceiro lugar em Alcobaça

O jovem ciclista, de apenas 10 anos, que representa o Clube Ciclismo de Mirandela conseguiu, este domingo, o terceiro lugar em infantis no Prémio Vítor Rocha em Maiorga, Alcobaça.

No espaço de uma semana o mirandelense conquistou dois terceiros lugares, depois da participação no 23º Prémio Viana do Castelo Fica o Coração, no dia 29 de Maio.

Em Maiorga, Martim Quitério conseguiu o primeiro lugar na prova em linha e o quinto na gincana que no somatório final da competição resultou na terceira posição.

O Prémio Vítor Rocha foi organizado pelo Alcobaça Clube de Ciclismo e pela Associação de Ciclismo de Santarém nos escalões de pupilos/benjamins, iniciados, infantis, cadetes, juvenis, juniores e femininos.

Depois de Maiorga, Martim Quitério começa a preparar a participação o Circuito de Ciclismo Cidade da Trofa, agendado para o próximo dia 3 de Julho.